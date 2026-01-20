Esenler'de içinde yolcuların bulunduğu İETT otobüsü iddiaya göre gaz pedalı takılı kalınca kontrolden çıkarak otoparka daldı. Facianın eşiğinden dönülen olayda park halindeki bazı araçlarda hasar meydana geldi. Savaş alanına dönen olay yeri ve kaza yapan otobüs havadan görüntülendi.

Kaza saat 12.50 sıralarında Esenler Uludağ Caddesi'nde meydana geldi. İkitelli Garajı ile Taksim arasında sefer yapan İETT otobüsü, iddiaya göre gaz pedalı takılı kalınca kontrolden çıkarak ilk önce kaldırıma çıktı. İçinde yolcuların bulunduğu otobüs daha sonra yol kenarındaki otoparka daldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle park halindeki bazı araçlarda ve otoparkta hasar oluştu. Kazada facianın eşiğinden dönülürken, ortalığı savaş alanına çeviren İETT otobüsü ve hasar gören araçlar dronla görüntülendi.

'İçerde 25 kişi vardı, kimsenin burnu bile kanamadı'

Kamil Çepni, 'Arkadaşımız lastikçinin yanına gelmiştik. Birden gürültü duyduk. Arama kurtarma gönüllüsü olduğum için hemen otobüsün kapısını açmasını söyledim. İçerde 25 kişi vardı. Bunları tahliye ettikten sonra olay yerinin güvenliğini aldık. Arkadaşlar geldi. Yaralı yok. Kimsenin burnu bile kanamadı. Bize söylenen arabanın gaz pedalının takıldığı. Şoförün durumu da iyi' dedi.

'Büyük bir ihtimalle gaz pedalı takılı kaldı'

Ahmet Şen isimli esnaf, 'Ben burada esnafın. O sırada müşterimiz vardı. Büyük bir gürültü koptu. Hızlı bir şekilde geldi. Garajın üzerine çıktı. Otobüsün içinde yaklaşık 20-25 yolcu vardı. Sürücüyle birlikte yolcuları tahliye ettik. Yolcuları indirdik. Yaralanan yoktu. Büyük bir ihtimalle gaz pedalı takılı kaldı. Çocuk ve kadınları güvenli bir şekilde indirdik. Sonra polise bildirdik' diye konuştu.