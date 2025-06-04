Ancak devam eden öksürük, alerji, viral veya bakteriyel bir enfeksiyon gibi çok çeşitli durumların belirtisi de olabilir. Bazen öksürük, akciğerlerle bağlantılı olmayabilir. Gastro özofageal reflü hastalığı (GÖRH) da öksürüğe neden olabilir. Öksürüğe ne iyi gelir? Soğuk algınlığı, alerji ve sinüs enfeksiyonu nedeniyle ortaya çıkan öksürük pek çok reçetesiz ilaçla tedavi edilebilir. Bakteriyel enfeksiyonlarda antibiyotik kullanmak gerekir. Ancak, kimyasal maddeler içermeleri nedeniyle ilaç kullanmak istemeyenlere yardımcı olabilecek doğal çözümler de vardır. İşte evde kolaylıkla hazırlanabilecek birkaç doğal çözüm:

1. Bal

Bal, boğaz ağrısı için çok eskiden beri kullanılan bir çözümdür. Yapılan bir çalışmaya göre bal, öksürüğü geçirmede, öksürük kesen bir madde olan dekstrometorfan (DM) içeren reçetesiz ilaçlardan daha etkili olabiliyor.

2 çay kaşığı balı bitki çayı veya sıcak su ve limon ile karıştırarak evde kendi çözümünüzü hazırlayabilirsiniz. Bal rahatlatırken, limon suyu tıkanmayı geçirmeye yardımcı olabilir. Ayrıca balı kaşıkla veya ekmeğe sürüp yiyebilirsiniz.

2. Probiyotikler

Probiyotikler, sağlık açısından çok faydalı mikro organizmalardır. Öksürüğü doğrudan kesme etkisi yoktur ancak, sindirim sistemi floranızın dengelenmesine yardımcı olurlar. Sindirim sistemi florası, bağırsaklarınızda yaşayan bakterilerdir.

Bu denge, vücudun bağışıklık sisteminin çalışmasını destekleyebilir. Kanıtlar süt ürünlerinde bulunan bir bakteri olan Lactobacillus’un soğuk algınlığı veya grip olma ihtimalinin yanı sıra polen gibi bazen alerjenlere karşı hassasiyeti de azaltabildiğini öne sürüyor.

Takviye edilmiş süt, büyük bir Lactobacillus kaynağıdır. Bununla birlikte dikkatli olunması gerekir çünkü süt, balgamı daha kalınlaştırabilir. Probiyotik takviyeleri çoğunlukla sağlık gıdaları satan mağazalardan ve eczanelerden satın alabilirsiniz. Her üreticinin bir günde alınmasını tavsiye ettiği miktarlar farklıdır. Probiyotikler bazı yoğurt çeşitlerine eklenebileceği gibi, miso çorbasında ve ekşi maya ekmeklerde de mevcuttur.

3. Bromelain

Ananası genellikle öksürüğe çözüm olarak düşünmezsiniz ama bunun nedeni muhtemelen bromelain’i daha önce duymamış olmanızdır. Sadece ananasın gövdesinde ve meyvelerinde bulunan bir enzim olan bromelain’in öksürüğü baskılamanın yanı sıra boğazınızdaki mukusu sökmeye yardımcı olabildiğini öne süren kanıtlar mevcut. Ananastan ve bromelain’den faydalanmak için, günde bir dilim ananas yiyin veya günde üç defa 100 ml taze ananas suyu için.

Bromelain’in sinüzitin ve alerji kaynaklı sinüs sorunlarının hafiflemesine yardımcı olabildiği de öne sürülüyor. Bunun da, öksürüğün ve mukus salgısının azalmasına katkısı olabilir. Ancak, bunu destekleyen yeterli kanıt mevcut değil. Bromelain bazen enflamasyonu ve şişleri tedavi etmek amacıyla da kullanılır.

Bromelain içeren takviyeleri çocuklar ve kan sulandırıcı kullanan yetişkinler kullanmamalıdır. Ayrıca, eğer amoksisilin gibi bir antibiyotik kullanıyorsanız, bromelain kullanırken dikkatli olun çünkü, antibiyotiğin emilimini arttırabilir. Yeni veya alışılmışın dışında bir takviye kullanmadan önce her zaman doktorunuza danışın.

4. Nane

Nane, yapraklarının iyileştirici özelliği ile bilinir. Nanede bulunan mentol, boğazı yatıştırır ve dekonjestan görevi görür, mukusun yok olmasına yardımcı olur. Nane çayı içerek veya buhar banyosunda nane buharı soluyarak iyileştirici etkisinden faydalanabilirsiniz. Buhar banyosu yapmak için, sıcak suya, her 150 ml için 3-4 damla nane yağı ekleyin. Kafanıza bir havlu örtün ve suyun üzerine eğilerek doğrudan derin nefes alın.

5. Marshmallow

Marshmallow, yazın çiçek açan çok yıllık bir bitki olan Althaea officinalis’den yapılır. Bu bitkinin yaprakları ve kökleri, eski çağlardan beri boğaz ağrılarını tedavi etmek ve öksürüğü baskılamak amacıyla kullanılıyor. Bunu destekleyen kontrollü çalışmalar yok ancak, bitki genel olarak güvenli kabul ediliyor.

Marshmallow bitkisi, boğazı kaplayan ve tahrişi azaltan yapışkan bir sıvı içeriyor. Günümüzde, marshmallow kökünü çay olarak veya kapsül şeklinde bulabilirsiniz. Sıcak çay, boğaz ağrısının eşlik ettiği öksürükte rahatlatıcı olabilir. Marshmallow kökü, çocuklar için tavsiye edilmez.

6. Kekik

Kekik, bazı solunum yolu hastalıkları için kullanılır. Bir çalışmada, sarmaşık ile karıştırılmış kekik yapraklarından elde edilen özün, kısa süreli bronşitin yanı sıra öksürüğü de gidermeye yardımcı olabileceği görülmüştür. Yapraklarda, boğazda öksürürken çalışan kasları rahatlatan ve enflamasyonu azaltan flavanoid adlı bileşen bulunur.

Kekik çayını evde de yapabilirsiniz bunun için; 2 çay kaşığı öğütülmüş kekik yaprağı ve 1 fincan kaynar su kullanın. Fincanın üstünü kapatın, 10 dakika demleyin ve süzün.

7. Tuzlu suyla gargara

Çözüm nispeten basit görünse de, tuzlu suyla yapılan gargara öksürmenize neden olan kaşınan boğazı yatıştırmaya yardımcı olabilir. ¼ – ½ çay kaşığı tuzu 250 ml sıcak suya karıştırarak yaptığınız gargara tahrişin azalmasına yardımcı olabilir. 6 yaşın altındaki çocukların gargara yapmada pek de başarılı olmadığını unutmayın. Bu yaş grubu için başka çözümleri denemek daha iyi olur.

Öksürük Nasıl Önlenir?

Öksürüğü nasıl tedavi edeceğinizin yanı sıra, nasıl öneyeceğinizi de öğrenmek isteyebilirsiniz. Gribe karşı korunmak için, her yıl Ekim ayından sonra, grip aşısı yaptırın. Alabileceğiniz diğer önlemler:

Hasta kişilerle temas etmekten kaçının. Eğer hastaysanız, işe veya okula gitmeyin. Böylece, başkalarına bulaştırmazsınız.

Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı kapatın.

Vücudunuzun su kaybetmemesi için bol sıvı için.

Evinizin, iş yerinin veya okulun ortak kullanım alanlarını sık sık temizleyin. Aynısı, mutfak ve lavabo tezgahları, oyuncaklar veya cep telefonları için de geçerlidir.

Ellerinizi, özellikle de öksürdükten, yemek yedikten, tuvalete girdikten veya hasta birine dokunduktan sonra yıkayın.

Alerji durumunda, sizi etkileyen alerjenleri belirleyerek ve bunlara maruz kalmaktan kaçınarak, ortaya çıkan belirtileri azaltabilirsiniz. En yaygın alerjenler ağaçlar, polen, toz akarları, hayvan kürkleri, küf ve böceklerdir. Alerji aşıları yardımcı olmanın yanı sıra, alerjenlere karşı hassasiyetinizi azaltabilir. Hangi aşı planının sizin için doğru olduğunu öğrenmek için doktorunuza danışın.

Ne Zaman Doktorunuzu Aramanız Gerekir?

Eğer öksürük, nefes almanızı etkiliyorsa veya öksürürken kan geliyorsa, acil tıbbi tedavi için başvurun. Solunum yolu enfeksiyonlarında vücutta ağrı ve ateş görülürken alerjide görülmez. Eğer öksürüğün yanında aşağıdaki belirtiler de mevcutsa, aile hekiminize görünün:

Üşüme

Sıvı kaybı

101˚F’nin (38˚C) üzerinde ateş

Halsizlik, veya genel olarak kendini kötü hissetme

Kötü kokulu, kalın, yeşil veya sarı renkli balgamlı öksürük

Dermansızlık