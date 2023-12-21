Hava yoluna yabancı bir cisim girdiğinde, bu refleks ve salgıyla öksürük olarak dışarı atılır. Öksürük bir hastalık değil, fakat belli bir hastalığın belirtisi olabilir. Rahatsızlığın kaynağı tespit edilip öksürük tedavisi sonladığında, genelde öksürük de biter. Geçmediğinde ise altında yatan sorunlar araştırılmalıdır. KOAH, tüberküloz (verem) gibi sorunlar öksürük nedenidir. Eğer 8 hafta kadar sürerse, artık kronikleşmiş sayılabilir.

Kronikleşmiş öksürüğün nedenleri

Geniz akıntısı, reflü ve astım gibi şikayetleriniz varsa kronik öksürüğe sebep olabilir. Bu durumda doktor tavsiyesiyle tedaviye başlanır. Yaşanan ortamın havasını nemli tutmak, daha fazla su içmek ve bitki çayları tüketmek tedaviye yardımcı olacaktır. Öksürük tedavisi için bir uzman doktorun reçetesi uygulanır.

Bebeklerde öksürük

Öksürük, 12 aydan küçük bebeklerde ateşe neden olabilir. Tehlikeli olacağı için, bir çocuk doktorunun görmesi çok daha iyi olur. Fakat bebeği rahatlatmak adına burnunu, ona uygun bir burun spreyi ile nemlendirilmeli, anne sütü alıyorsa daha sık emzirmek gerekir. 1 yaşın üstündeki bebeklerde bal ve ıhlamur karıştırılarak ya da pekmezin içerisine karabiber eklenerek az miktarda yedirilebilir.

Yetişkinlerde öksürüğe ne iyi gelir?

Bal: Kuru öksürük için en iyi besindir. Boğazda kaygan bir zemin görevi görür ve nemli kalmasına yardımcı olur. Ayrıca steril bir ortam sağlayıp mikropların uzaklaşmasını sağlar. Limonla beraber tüketildiğinde yüksek C vitamini kaynağı oluşturur. Üst solunum yollarında en etkili çözümlerden biridir.

Evde öksürük tedavisi için kullanılan en yaygın yöntemdir.

Ekinezya: Kış çayı olarak da bilinir. Öksürük dışında idrar yolu iltihabına da iyi gelir. Solunum yolunu rahatlatır.

Ayva ve ıhlamur çayı: Öksürüğü yatıştırır, göğsünüzü yumuşatır. Kış aylarında öksürüğünüz olmasa bile tüketildiğinde şifa kaynağıdır.

Karabiberli dut pekmezi: Etkili bir karışımdır. Öksürüğü kısa sürede geçirir. Doktorların da tavsiye ettiği bu karışım vitamin ve mineral bakımından oldukça zengindir.

Zencefil çayı: Bu çayın faydaları saymakla bitmez. Tam bir şifa kaynağı diyebiliriz. Hemen hemen her şey için kullanabileceğiniz mucizevi bir bitkidir. Müthiş bir balgam söktürücüdür. Soğuk algınlığına iyi gelir ve mide rahatsızlıklarınızı geçirir.

Yaseminli portakal çayı: Antioksidan özelliğinin yanı sır, strese birer bir olan bu çay aynı zamanda bağışıklık sistemini de güçlendirir. Uzmanlara göre evde eksik edilmemesi gereken şifalı çaylardan biridir.

Çörek otu, bal ve karabiber karışımı: Bu üç besin karıştırılıp tüketildiğinde, öksürüğü anında iyileştirir. Ardından sıcak limonlu su ya da bir bardak ılık ıhlamurla daha çok fayda sağlanır. Akciğer ve karaciğeri rahatlatır. Nefes darlığı ve üst solunum yollarında oldukça etkilidir.