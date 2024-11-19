“Önce insan ve çevre ” anlayışıyla sürdürülebilir ve sorumlu madencilik perspektifini benimseyen Öksüt Madencilik, alanının en seçkin organizasyonlarından Stevie Awards’ta aldığı iletişim ödüllerinden sonra Communitas Awards ve TITAN Business Awards’tan da dörder ödül kazandı.

Öksüt Madencilik, yürüttüğü ‘Öznesi Kadın Olan Projeler’ ile prestijli iş ödüllerini kazanmaya devam ediyor. Öksüt Madencilik bu yıl içinde 3 ödülle döndüğü Stevie International Business Awards’tan sonra, uluslararası yarışmalar Communitas ve Titan Business Awards’tan da dörder ödül kazandı.

“Öznesi Kadın Olan Projeler” ödüller kazanmaya devam ediyor

Şirket tarafından 3 yıldır yürütülen “Öznesi Kadın Olan Projeler” Uluslararası Pazarlama ve İletişim Profesyonelleri Derneği’nin (AMCP) 14 yıldır aralıksız düzenlediği Communitas Awards tarafından dört kategoride ödüllendirildi. Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk dünyasının küresel bazda en saygın ödül organizasyonları arasında yer alan Communitas Awards, Şirket “Öznesi Kadın Olan Projeler”ini 4 kategoride, “Toplumsal Liderlik”, “Kurumsal Sosyal Sorumluluk”, “Hayırseverlik” ve “Kurumsal Özel Proje” ödüllerine layık gördü.

Mükemmelliği teşvik etmeye odaklanan TITAN Business Awards’dan da 4 ödül

Şirket, International Awards Associate (IAA) tarafından düzenlenen TITAN Business Awards’tan yine “Öznesi Kadın Olan Projeler” ile başvurduğu 4 kategorinin tamamında ödüle layık görüldü. Çeşitli sektörlerde profesyonel titizliği ve sıra dışı başarıları takdir etmek amacıyla 2015 yılında kurulan International Awards Associate (IAA) tarafından verilen ve mükemmelliği teşvik etmeye odaklanan TITAN Business Awards’da Öksüt Madenicilik, “En İyi Topluluk İlişkileri Stratejisi” kategorisinde platin ve “En İyi Halkla İlişkiler Stratejisi”, “En İyi Bölgesel Halkla İlişkiler”, “Yılın Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programı” kategorilerinde ise altın ödüllerini kazandı.

’’Öksüt Madencilik hayata dokunan katkılarıyla kadınları güçlendiriyor’’

Stevie Awards’tan sonra Communitas Awards ve TITAN Business Awards tarafından da ödüllere layık görülmekten duydukları mutluluğu dile getiren Öksüt Madencilik Çevre, Sosyal ve Yönetişim Direktörü Pelin Usta Özkayhan, “Sürdürülebilir madenciliğin mümkün olduğunu her fırsatta dile getiriyor ve bu yaklaşımımız çerçevesinde faaliyet bölgemizdeki tüm paydaşlarımızla dayanışmacı ve geliştirici bir ilişki kurmak için sistematik olarak çalışıyoruz. Şirketimizin temel değerleri olan çeşitlilik, eşitlik, kapsayıcılık ve ulaşılabilirlik bağlamında özellikle kadın ve çocuklara yönelik projelere odaklanıyoruz” dedi.

Şirket olarak kadınların sosyal ve ekonomik yaşantıda daha fazla yer almasını destekleyen çalışmalara imza attıklarını ifade eden Özkayhan, “Kadınlara yönelik hayata geçirdiğimiz tüm faaliyetleri “Öznesi Kadın Olan Projeler” adı altında sürdürüyoruz. Kayseri Valiliği, Develi İlçe Kaymakamlığı ve Develi İlçe Belediyesi iş birliği ile Mart 2022 tarihinde başlattığımız ve uzun soluklu çalışmalar sonucunda hayata geçirdiğimiz projemiz ile Develi’de yaşayan tüm kadın üreticilere katkı sağlamayı hedefliyoruz. Proje kapsamında tamamı el emeği olan doğal sebze, meyve, ev yemekleri, unlu mamuller, süt ürünleri gibi gıda maddeleri ile el işlerinin hijyenik şartlarda satışa sunulduğu Üretim Tesisi ve Gacer Kafe, Aralık 2022 tarihinden itibaren faaliyetlerini sürdürüyor” diye konuştu.

“Kadınlar hayatın her alanında dönüşümün rol modeli”

Öksüt Madencilik Çevre, Sosyal ve Yönetişim Direktörü Pelin Usta Özkayhan, “Öznesi Kadın Olan Projeler ile kadınlar, bir yandan ev ekonomilerine katkı sağlarken, diğer yandan toplumdaki saygın yerlerini daha da sağlamlaştırıyorlar. Çalışan sayısının günden güne arttığı projemizde, aktif 12 üye ve 50 kadınla ilerliyoruz.

Şirket olarak, toplum ve aile içinde güçlenen kadınların, özellikle kız çocuklarına örnek oluşturarak, nesiller boyu dönüşümün rol modeli olacaklarına inanıyoruz. Projenin üçüncü yılında mutlulukla gözlemliyoruz ki, çalışmalarımız Develi’li kadınların ekonomik etkinliğinde dönüştürücü oldu; ekonomik refahla birlikte sosyal gelişimi de beraberinde getirdi. Paydaş olduğumuz toplumla birlikte ortak geleceğimiz için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Develi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Emine Ünal şöyle konuştu: ’’Develi’de bir grup kadın, valimizin kadın kooperatiflerine desteğiyle, Öksüt Madencilik’in projesi kapsamında bir araya geldik. Evde her zaman ürettiğimiz yemekleri, unlu mamulleri, süt ürünlerini kooperatif çatısı altında üretmeye başladık. On kişiyle başladığımız bu yolda büyüyerek devam ediyoruz, bugün 50 kişiye ulaştık. Develili kadın üreticiler olarak projemizin kazandığı bu ödüller ile gurur duyuyoruz.”