Karacabey Belediyesi, merkez ve kırsal bölgelerdeki okullarda, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde temizlik, tadilat, bakım ve boyama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Öğrencilere daha iyi bir eğitim ortamı sunmak amacıyla Park Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri seferber oldu. Belediye Başkanı Fatih Karabatı, yapılan çalışmaların Eylül ayının ilk haftasında tamamlanacağını belirterek, öğrencilerin hijyenik, düzenli ve konforlu bir ortamda eğitim görebilmeleri için tüm ekiplerin yoğun şekilde çalıştığını vurguladı.

Çalışmalar kapsamında, okulların iç ve dış mekânlarında boyama, çevre düzenlemesi, temizlik ve tadilat işleri titizlikle yürütülüyor. Park Bahçeler Müdürlüğü, ilçedeki birçok okulda çevre düzenleme çalışmalarını tamamlarken, Fen İşleri Müdürlüğü ise okul bahçelerinde parke taş döşeme ve asfaltlama çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca, okul öncesi öğrencileri için yeni oyun alanları oluşturuluyor.

Başkan Karabatı, bu süreçte hem merkezde hem de kırsal kesimdeki okulların bakımının eşit şekilde yapıldığını belirtti. Amaçlarının, yeni eğitim öğretim yılına girerken, öğrenci ve öğretmenlere daha modern, sağlıklı ve konforlu bir eğitim ortamı sunmak olduğunu ifade etti. Karabatı, okulların ihtiyaç duyduğu her alanda çalışmaların sürdüğünü ve okullar açılana kadar tüm işlemlerin tamamlanacağını belirterek, eğitim süreci boyunca da gerekli desteklerin devam edeceğini sözlerine ekledi.