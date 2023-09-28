İstanbul’da sağanak yağışın etkili olduğu Arnavutköy’de bir okulda mahsur kalan veli ve öğrencilerin yardımına itfaiye ekipleri koştu. Ekiplerin öğrencileri suya girmelerini önlemek için kucağında taşıdığı anlar kameralara yansıdı.

Sağanak yağış Arnavutköy’de de etkili oldu. Sel suları nedeniyle Arnavutköy Haraççı Mahallesi’nde bulunan Mehmet Zeki Obdan İlkokulu’nda mahsur kalan öğrenci ve velilerin yardımına itfaiye ekipleri yetişti. İtfaiye ekipleri öğrencileri, suya girmesin diye kucağında taşıdı. Tahliye çalışmaları devam ederken, ekiplerin öğrencileri kucaklarında taşıdıkları anlar ise kameralara yansıdı.