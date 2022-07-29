Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yeni eğitim ve öğretim takvimini açıkladı. Okullar ne zaman açılacak? sorusunun cevabı da belli oldu.

MEB, 2022-2023 eğitim takvimini açıkladı. Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren Okullar ne zaman açılacak? sorusunun cevabı da belli oldu.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Çalışma takviminde yaz tatilinin ne zaman biteceğini, okulların ne zaman açılacağı yazıyor. 2022 - 2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül 2022'de başlayacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Okullar MEB çalışma takvimine göre 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.

ARA TATİLLER NE ZAMAN?

İlk ara tatil 14-18 Kasım 2022, ikinci ara tatil 17-20 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacak.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN 2023?

Yarıyıl tatili 23 Ocak - 3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.

BAKAN ÖZER'DEN AÇIKLAMA

Bakan Özer, şu açıklamalarda bulundu:

"2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatilini ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında planlıyoruz. 14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatili yapacağız. İkinci ara tatili Ramazan Bayramıyla birleştirdik"