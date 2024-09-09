Özel Eğitim Kurumları Derneği Disiplin Kurulu Üyesi Edip Ali Demirtaş, eğitim yuvalarının ülkenin kalkınması ve gelişmesi için stratejik kurumlar olduğunu söyleyerek, veli, öğrenci ve öğretmenlere yönelik anlamlı mesajlar verdi.

Aylar sonra Bursa’nın sokaklarına yayılan çocuk sesleri yeni eğitim öğretim yılının başlangıcının müjdesi oldu.

İlk kez okulla tanışan çocuklar ve velilerin heyecanı dikkatlerden kaçmazken, okullarda ta tatlı telaşlar yaşandı.

GELECEĞİN TÜRKİYE’SİNE SAHİP ÇIK

Özel Eğitim Kurumları Derneği Disiplin Kurulu Üyesi ve BTSO Eğitim Komisyonu Üyesi Edip Ali Demirtaş, eğitimli toplumların dünyada söz sahibi olduklarını dile getirerek, okulların sadece okuma yazma öğrenilen kurumlar olmadığını söyledi.

Edibali gazetemize yaptığı açıklamada, “Okuluna değer veren, ülkesine değer verir. Eğitim ve öğretime önem veren ülkeler bugün değişen dünyaya daha çabuk entegre oluyor. Ülkemiz bu açıdan çok şanslı. Öğretmen-veli ve öğrenci koordinasyonun doğru kurulduğu her sınıfta inanılmaz başarılar yakalanıyor. 2024-2025 Eğitim Öğretim yılında toplum olarak bizlere düşen görev, doğru iletişimler kurarak geleceğin Türkiye’sine destek vermektir” dedi.

OLMAK İSTEDİĞİN YERE KARAR VER

Öğrencilere yönelik mesajlar veren Demirtaş, “Çalınan her ders zili, geleceğe açılan bir kapıdır. Yarının Türkiye’sinde olmak istediğiniz yeri sizler bugünden belirliyorsunuz. Okulunu ve öğretmenlerini seven öğrencilerinin başarısız olması imkansız. Bu nedenle sizleri güzel ülkemize sahip çıkmaya davet ediyorum. Sizleri geleceğin yazılımcıları, mimarları, mühendisleri, öğretmenleri olmaya davet ediyorum” dedi.

VELİLERE DOĞRU İLETİŞİM TAVSİYESİ

Velilere yönelik tavsiyelerde de bulunan Demirtaş, “Tüm velilerimizin ülkemizin okullarına ve öğretmenlerine güvenmelerini istiyorum. Sizler inanırsanız zor görünen her şey kolaylaşır. Bizlerin sizlere olan inancı tam. Lütfen çocuklarımıza verilen ödevler noktasında baskı yapmayalım. Doğru iletişim kurmak önemli. Çocuklarımıza okulları ve dersleri sevdirecek yöntemler geliştirmemiz gerekiyor. Bu konuda tavsiyem gerek sınıf öğretmenlerine gerekse de rehberlik öğretmenlerine danışmalarıdır” dedi.

Yeni Eğitim Öğretim Yılını da kutlayan Demirtaş, “Kıymetli öğretmenlerimize, ülkemizin dört bir yanında özveriyle görevini icra eden tüm eğitim çalışanı arkadaşlarımıza, ülkemizin geleceği değerli öğrencilerimize, velilerimize, camiamıza ve aziz milletimize 2024 - 2025 eğitim öğretim yılının sağlık, huzur ve başarı dolu bir yıl geçmesi dileğiyle” diye konuştu.