İzmirli yüzücü, Okyanus Yedilisi’ndeki beşinci kanalı Molakai’yi marka elçisi olduğu Sidrex’in sponsorluğunda geçecek. Yaklaşık 42 kilometreyi 15 saatte aşması beklenen Bengisu Avcı, karşı kıyıya ulaştığında dünyada bu noktaya ulaşan ilk Türk kadını olacak.

Dünya’da Okyanus Yedilisi’nde dört kanalı yüzerek aşan ilk ve tek Türk kadını unvanını taşıyan İzmirli Bengsiu Avcı, beşinci geçiş için gıda takviyesi markası Sidrex’in sponsorluğunda Hawaii’ye gitti. 13 Mayıs Pazartesi 05.00’de Molakaii Adası’ndaki Kepuhi’den yüzmeye başlayacak “Okyanus Kızı” lakaplı Bengisu Avcı, yaklaşık 42 kilometrelik parkurun sonunda Oahu Adası’ndaki Sandy Beach’e çıkacak. 15 saat boyunca aralıksız yüzecek Bengisu Avcı, geçişi pazartesi akşam saatlerinde tamamlayacak.

Sudaki yaşam için yüzecek

Bengisu Avcı, bu geçişini Birleşmiş Milletler’in belirlediği 17 Küresel Amaç arasındaki yer alan “Sudaki Yaşam” için gerçekleştirecek. Her kanalda yüzme ile sosyal sorumluluk projelerini bir araya getiren İzmirli yüzücü, daha önce Koruncuk Vakfı ve yine Sudaki Yaşam için kulaç atmıştı. Bengisu Avcı, Nisan ayındaki Maratonİzmir’de ise Sağlıkta Kalite Derneği’nin marka elçisi olduğu Sidrex ile birlikte hayata geçirdiği Hayat Kurtaran Bileklikler için koşmuştu.

Sert rüzgar ve dalgalar

Molakai veya Ka’iwi olarak bilinen yer, Büyük Okyanus’taki Hawaii’nin en hırçın kanallarından biri olarak gösteriliyor. Sert okyanus rüzgarları, adalar arasında etkisini artırıp 35 knota kadar çıkarken, çok yüksek dalgalara da neden oluyor. Okyanus Yedelisi’nin en zorlu parkuru olarak bilinen Molakai Kanalı’nı bugüne kadar hiçbir Türk geçmedi. Okyanus Kızı, pazartesi günü gerçekleşecek geçişiyle birlikte Türkiye ultramaraton yüzme tarihinde bir ilki daha başararak kendi rekorunu kıracak.

İzmirli sporcu, Okyanus Yedilisi’de bugüne kadar Manş Denizi, Catalina, Cebelitarık ve Cook boğazlarını yüzerek aştı. Manş Denizi ve Cebelitarık’ı en kısa sürede geçen Türk, Catalina’yı geçen ilk Türk kadın unvanlarını elinde bulunduran Bengisu Avcı, ayrıca Triple Crown onuruna da ulaşmayı başardı. Bengisu Avcı’nın kanal geçişi, BengisuAvcı ismini taşıyan resmi instagram hesabından canlı olarak yayınlanacak.

En güzel anneler günü hediyesi

14 Şubat Sevgililer Günü’nde Cook Boğazı’nı geçtiğini, Hawaii’ye göre Anneler Günü’nde ise Molakaii geçişini yapacağını belirten Bengisu Avcı, “Annem Meserret Avcı da benimle birlikte İzmir’den Hawaii’ye geldi. Benimle beraber olmak için 14 bin kilometre yol kateden anneme en güzel Anneler Günü hediyesini vermek istiyorum. Sponsorum Sidrex’e ve kalbi benimle beraber atan herkese çok teşekkür ederim” dedi.