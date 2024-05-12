Bilecik’in Bozüyük ilçesinde vatman olarak görev yapan 2 çocuk annesi Hülya Yalçın, bu alanda çalıştığı için onurlu ve gururlu olduğunu söyledi.

Bozüyük Belediyesi tarafından şehir içi yolcu taşıma hizmeti için kurulan raylı sistem Bozüyük Nostaljik Tramvay’da (BOZTRAM) çalışan Hülya Yalçın, "Günde 500 kişiyi taşıdığımız oluyor. Bazen daha fazlası da oluyor. İnsanlar bizlere sevgiyle yaklaşıyorlar. Geçen yıl Bozüyük Halk Eğitimi Merkezinin açtığı direksiyon eğitmenliği kursuna katıldım. Orada Başkanımızın BOZTRAM’ için kadın vatmanlar aradığını öğrendim. Müracaat ettim ve burada çalışmaya başladım. İşimi çok seviyorum, severek yapıyorum. Sabah çok erken başladığımızda bile bir heyecanla geliyorum. Çünkü gerçekten insanları seviyorum. Yaşlılara günaydın, iyi akşamlar demek beni çok mutlu ediyor. Onlardan da olumlu dönüşler alıyorum” dedi.

“İlk zamanlar kadın vatman olarak çok şaşırdılar şimdi alıştılar”

Meleğinden dolayı gelen tepkilerden bahseden Hülya Yalçın, “Kadın vatman olarak karşılaştıklarında ilk önce bir şaşırdılar. Sonrasında özellikle kadınlardan çok güzel tepkiler aldık. Bizimle gurur duyduklarını, kadının her alanda çalıştığını gösterdiğimiz için mutlu olduklarını söylediler. Bizlerde çok mutluyuz. Karşılaştığımız bir takım zorluklar var sonuçta insanla birebir yüz yüzeyiz. Yeri geliyor onların aceleleri oluyor, yeri geliyor bizim zamana karşı yetişmemiz gerekiyor. Ama her türlü sorunu iyilikle, güzellikle, sevgiyle aştığımızı inanıyorum. Bozüyük için güzel bir değişiklik oldu. Güzel bir hava kattı. Bende bu alanda çalıştığım için onurluyum, gururluyum. Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Bizlere bu fırsatı verdiği için. Anneler günü dolayısıyla tüm annelerin anneler gününü kutluyorum” ifadelerini kulandı.