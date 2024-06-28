Konu hakkında yazılı bir açıklama yapan İnegöl ve Yenişehir Okyanus Kolejleri kurucusu Erdoğan Kızmaz, “2024 LGS'de Türkiye şampiyonu çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Erdoğan Kızmaz, “Yenişehir Okyanus Koleji öğrencimiz Enes Konar tüm sorulara doğru cevap vererek Türkiye şampiyonu oldu. Sosyal ve sportif alanda elde ettiğimiz başarıları akademik başarı ile taçlandırdık. Bize güvenen, çocuğunu bize emanet eden velilerimize, büyük bir özveri ile çalışan idareci ve öğretmenlerimize, bize bu gururu yaşatan öğrencimize ve ailesine teşekkür ediyorum” dedi.

Kaynak: Haber merkezi