Ümraniye’de seyir halindeki İBB’ye ait hafriyat yüklü kamyonun damperinin kalkması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çıktı. Olayda ölen veya yaralanan olmadı.

Olay, Ümraniye Şile Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait 34 HFJ 383 plakalı hafriyat yüklü kamyon seyir halindeyken damperi kalktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyon refüje çıktı. Olayda ölen veya yaralanan olmadı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri trafiği kontrollü şekilde ilerletti. Hafriyat kamyonu vincin yardımıyla kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Olayla ilgili konuşan Murat Kişin, "Seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybediyor ve refüje çıkıyor. Yaralı yok" dedi.