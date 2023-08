Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi Gelincik Sokak'ta ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı.

Kemalpaşa Mahallesi Gelincik sokakta bulunan bir binanın yakınında gezinen bisikletli adam, binanın önünde duran bisikletleri farkedince önce etrafı kolaçan etti. Akabinde etrafta kimsenin olmadığından emin olan adam, kendi bisikletini bırakıp başka bisiklete alarak oradan uzaklaştı.

Bisiklet sahibi vatandaş bir süre sonra bisikletinin bahçede olmadığını anlayınca çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Hırsızlık anını an be an izleyen vatandaş, şahsın bisikletini çalıp, kendi bisikletini bıraktığını görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

İşte o görüntüler;

Haber Merkezi