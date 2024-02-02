Taksici Oğuz Erge'nin, 6 Şubat depreminde İzmir’e gelen depremzedeleri ücretsiz bir şekilde taşıdığı da öğrenilirken, ortaya çıkan bu detay herkesi duygulandırdı.

İzmir’in Gaziemir ilçesinde, soğukta üşümesin diye aldığı müşterisi Delil Aysal (19) tarafından tabancayla 3 el ateş edilerek vurulan taksi şoförü Oğuz Erge (44)'nin ölümü, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Oğuz Erge'nin cenazesi, işlemlerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumundan ailesi tarafından teslim alınırken, ilk olarak helallik alınmak üzere Buca Göksu Mahallesi’nde bulunan evine getirildi. Burada ailesi ve yakınları tarafından helallik alınmasının ardından cenaze, mesai arkadaşı taksicilerin konvoyuyla defnedilmek üzere Aydın'ın Söke ilçesi Nalbantlar Mahallesi'ne gönderildi.