Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda futbolda oynanan İsrail-Paraguay karşılaşmasında taraftarlar, tribünde ’Soykırım Olimpiyatları’ pankartı açarak, İsrail’i protesto etti. Tribünlerde Filistin bayrakları da yer aldı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda erkekler futbol branşı D Grubu’nda İsrail ile Paraguay Parc des Princes Stadyumu’nda mücadele etti. Müsabakayı izlemeye gelen bazı taraftarlar, ’Soykırım Olimpiyatları’ pankartı açarak, İsrail’i protesto etti. Taraftarlar ayrıca tribünlerde Filistin bayrakları açtı.

Karşılaşmadan Paraguay 4-2’lik skorla galip ayrıldı