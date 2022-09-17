Bursa-Ankara karayolu üzeri Ümitalan mevkiinde meydana gelen kazada otomobil ile minibüs çarpıştı; 2 kişi yaralandı.

Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri Ümitalan mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Halil D. Yönetimindeki 43 ABR 446 plakalı otomobil, Ümitalan kavşağından çıkış yapan sürücü Yasin Y. Yönetimindeki 06 CSZ 549 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan yolcu Hülya S.(48) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.