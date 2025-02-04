Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Şubat Kültür Takvimi çerçevesinde sanatseverleri eşsiz konser programlarında buluşturuyor. 5 Şubat Çarşamba günü katılımın ücretsiz olacağı konser programında Ömer Göktepeliler, klasik Türk müziğinin zarif enstrümanı yaylı tanbur ile bir müzik resitaline imza atacak. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında 5 Şubat Çarşamba günü saat 19.00’da Ziya Taşkent Konser Salonu’nda gerçekleşecek olan bu özel geceye tüm sanatseverler davetlidir" denildi.

Kaynak: iha