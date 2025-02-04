Edirne Keşan Belediyesi Selim Sesler Konferans Salonu'nda düzenlenen kongrede, açılış ve yoklama sonrası Divan heyeti seçimi gerçekleştirildi.

Divan Başkanlığına Murat Aladağ, katip üyeliklerine Güngör İleri ve Meriç İlçe Başkanı Arif Güngör seçildi. Gündem Faaliyet Raporu’nun okunması ve Hesap Raporu’nun okunması ile devam etti.

Ardından Yönetim Kurulunun üzerine söz alan çıkmayınca Yönetim Kurulu ve Hesap Raporu ayrı ayrı ibra edilerek oybirliği ile kabul edildi.

Siyasi konuşmalarda söz alan Saadet Partisi Keşan İlçe Başkanı Ahmet Köseler şunları söyledi.

“Saadet Partimizin amacı, başta Türkiye’de yaşayan insanlar olmak üzere, bütün insanlığın saadetidir. Saadet ancak sevgi, kardeşlik, hak, özgürlük, adalet, refah, izzet, onur ve saygınlık ortamında gerçekleşebilir. İnsan ancak bu ortamda ve bu şartlar altında insandır.

Saadet Partisi olarak temel ilkemiz ahlaki manevi değerler, hak ve adalettir. Önceliğimiz hukukun üstünlüğünü temin etmektir. Hedefimiz maddi ve manevi olarak kalkınmış “Yeniden Büyük Türkiye”, nihai amacımız ise hak ve adalete dayalı “Yeni Bir Dünya” kurmaktır. ''dedi.

Konuşmaların ardından organ seçimlerine geçildi. Ahmet Köseler başkanlığında tek liste ile gidilen seçimler sonucu İlçe Başkanı, Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri, İl Kongre delegeleri şu kişilerden oluştu.

Başkan: Ahmet Köseler

Yönetim Kurulu (Asil): Ayhan Özkan, Tahir Çevik, Ali Zontul, Süleyman Kara, Çınar Karakaş, Mehmet Yardımcı, Mehmet Suçıkar, Emin Dinçtürk, Zekai Er, Hasan Arıcı, Ali Zümbül, Mehmet Aktaş, İsmail Ferdi Dinmersu, Güngör İleri

Yönetim Kurulu (Yedek): Şaban Demir, Ahmet Erdoğan, Muhammet Çiğdem, Aykut Şahin, Erdal Gezek, Veysi Balta, Ahmet Mayık, Galip Atılgan, Mustafa Atak, Koray Rüveycan, Mesut Bakır, Selim Kıyak, Cesim Koç, Kazım Göksu