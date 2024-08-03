Kayseri'de cuma namazı sonrası vatandaşların tepkisiyle karşılaşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İsrail'le ilgili açıklama yaptı.Mehmet UZEL /KAYSERİ İGFA

Bir takım temaslarda bulunmak için Kayseri'de bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, cuma namazı çıkışında vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Vatandaşlar Bolat'a İsrail'le ticaretin tamamen sonlandırılmasına yönelik serzernişte bulundu.

Tepki sonrasında açıklama yapan Bakan Bolat, "Bunca zamandır kadın ve çocuk demeden masumları devlet eliyle katleden basiretsiz bir hükümetin, yine aynı basiretsizlikleti bakanının, Cumhurbaşkanımzı ve ülkemizi hedef alan sözleri tümüyle yok hükümündedir. Masumların kanıyla beslenen soykırımcı katiller,uluslar arası kamuoyunun vicdanında her zaman işledikleri insanlık suçu ile anılmaya devam edilecektir. Cmhurbaşkanımızın ifade ettiği hakikatler ise, insanlık onurunun ve adaletin simgesi olarak kalacaktır" dedi.

İsrail hükümetinin saldırgan ve alçakca söylemlerle kendi vahşetini örtbas etmeye çalışması nafile olduğunu kaydeden Ömer Bolat "Adalet er ya da geç tecelli edecek ve tüm dünyaya gerçeklerin ne olduğunu görecektir.. Bu vesileyle işgal altında zülum gören tüm Filistinli kardeşlerimize sabır ve direnişlerinde başrılar diliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti de Cumhurbaşkanımızın cesur duruşu ile mazlumların yanında olmayı sürdürecektir" ifadelerini kullandı.