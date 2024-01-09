Hukukçu, müzisyen, yazar ve mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer’in hayatını kaybeden eşi Erişal İnançer, Üsküdar’da Şakirin Camii’nde düzenlenen cenazenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

2022 yılında 76 yaşındayken hayatını kaybeden Türk düşünce hayatının önemli isimlerinden yazar, hukukçu, müzisyen ve mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer’in eşi Erişal İnançer geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti.

Erişal İnançer için bugün Üsküdar’daki Şakirin Camii’nde cenaze düzenlendi. Cenazeye İnançer’in kızı Eren İnançer Luş, oğlu Emrecan İnançer, kızının eşi, akrabaları ve yakınları ile Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı katıldı. İnançer’in naaşı, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında Karacaahmet Mezarlığında toprağa verildi.

Erişal İnançer’in oğlu Emrecan İnançer, “Annemi kaybettik. Kalanlara sabır diliyoruz. Gelenlere de teşekkür ediyoruz. Allah vatanımızı devletimizi korusun” dedi.