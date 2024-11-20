'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın’ın kurucusu olduğu Çiftlik Bank olayı, Türkiye genelinde büyük yankı uyandırmış ve birçok mağdurun olduğu ortaya çıkmıştı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Çiftlik Bank olayına benzer bir dolandırıcılık Ankara’da yaşandı.

Ankara'da Devlet Su İşleri'nde memur olarak görev yapan Doğancan D., iddiaya göre, çalışma arkadaşlarına Diyarbakır'da bir hindi çiftliği kurduğunu söyleyerek, bu işten yüksek gelirler elde edileceğini belirtti.

Bunun ardından, Doğancan D.'nin iş arkadaşları, birikimlerini ve çektikleri kredileri yüksek kazanç umuduyla ona verdiler.

ÇANAKKALE'YE KAÇTI

Doğancan D.'nin işe gelmemesi ve telefonlarına cevap vermemesi üzerine, durumdan şüphelenen iş arkadaşları, kendilerine yüksek miktarlarda para verdiklerini ve şüpheliye ulaşamadıklarını belirterek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Doğancan D. hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında polis, şüphelinin evinde yaptığı aramada dijital materyallere el koyarken, şüphelinin araç kiraladığı da tespit edildi.

Yapılan PTS (Plaka Tanıma Sistemi) incelemeleri sonucunda, daha önce iki dolandırıcılık suçundan sabıkası bulunan Doğancan D.’nin Çanakkale'ye gittiği ve Tekirdağ Çorlu'ya otobüs kaydının olduğu belirlendi.

40 KİŞİYİ 50 MİLYON LİRA DOLANDIRDI

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma sonucu, Doğancan D.'nin yaklaşık 40 çalışma arkadaşını 50 milyon lira dolandırdığı belirlendi.

İfade veren B.G., Doğancan D.'nin Diyarbakır'da hindi çiftliği kurduğunu, bunun yüksek gelir sağlayacağına kendisini ikna ettiğini, şüpheli adına kredi çekerek verdiğini ancak dolandırıldığını anladığını ifade ederek Doğancan D.'den şikayetçi olduğunu kaydetti.

Yeni mağdurların olup olmadığına ilişkin soruşturmanın titizlikle devam ettiği öğrenildi.