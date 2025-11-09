Esenyurt’ta bir adrese sipariş teslim etmek için giden motokuryenin pos cihazını çalan şüpheli, önce dayak yedi sonra polise teslim edildi. Hırsızlık ve yakalanma anı saniye saniye kaydedildi.

Olay dün gece 02.00 sıralarında Esenyurt Talatpaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre bir adrese yemek siparişi getiren kurye, binaya çıktığı esnada hırsızlık şüphelisi motora doğru yaklaştı. Kuryenin çantasında bulunan pos cihazını alıp uzaklaşmak isteyen şüpheli, son anda fark edildi. Aşağı inerek hırsızı kovalayan kurye, kısa süre sonra şahsı yakalandı. Kurye tarafından darp edilen hırsızlık şüphelisi, olay yerine çağrılan polis ekiplerine teslim edildi. Yaşananlar cep telefonu ve güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.