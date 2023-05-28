Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde bir çift, önce sandığa sonra düğüne gitti.

Gelinlik ve damatlıkla, sandıkların kapanmasına 5 dakika kala kayıtlı oldukları sandığa gelen çift, şaşkın bakışlar arasında oyunu kullandı.

Daha önce belirledikleri düğün tarihleri Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylama gününe denk gelince Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde ikamet eden İrem Abacı ve Hüseyin Kuroğlu çifti, oy kullanacakları Ergene Ortaokulu’na gelinlik ve damatlıkla geldi.

Oy kullanarak vatandaşlık görevini yerine getiren çift daha sonra düğünlerinin yapılacağı salona geçti.