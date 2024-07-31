Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen kazada, bir yolcu otobüsü yem yüklü bir kamyonla çarpıştı. Kaza sonucunda birçok kişi yaralandı.

Ankara’dan Antalya’ya gitmekte olan Ş.B. yönetimindeki yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu üzerindeki Kusura köyü yakınlarında, H.B.Y. tarafından kullanılan yem yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada otobüsün muavini N.K. hayatını kaybetti, otobüste bulunan 38 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine ihbar üzerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar’daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yapılan incelemenin ardından muavinin cenazesi morga götürüldü.