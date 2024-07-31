İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesi, 30 Temmuz 2024 tarihli ve 2024/6987 sayılı kararıyla ünlü haber sitesi Medyaradar'a erişim engeli getirdi. Özellikle 'Kesin Kalem' takma adlı yazarının yazılarıyla tanınan site, bu kararın ardından şok yaşadı.

*MEDYARADAR'A ERİŞİM YOLLARI*

Medyaradar'a şu an yalnızca yurt dışı IP adreslerinden ve Twitter üzerinden erişilebiliyor. Ayrıca VPN uygulamaları kullanarak da siteye giriş yapılabiliyor.

Medyaradar'ın avukatlarının erişim engeli kararının ayrıntılarına ulaştıktan sonra gerekli hukuki işlemleri hızla yapması bekleniyor. Bu sürecin ardından Medyaradar'ın yeniden yayına başlaması öngörülüyor