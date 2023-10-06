Tarihiyle, coğrafyasıyla, kültürüyle, edebiyatıyla ve folkloruyla tek başına bir 17. yüzyıl dünyası inşa eden Evliya Çelebi Seyahatnâmesi, özgün bir edisyona kavuşuyor.İSTANBUL (İGFA) - Yalnızca gezip gördüğü yerlere dair coğrafi ve kültürel bilgiler veren bir seyyah olmanın çok daha ötesine geçen Evliya Çelebi’nin eseri, Ketebe Yayınları ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Evliya Çelebi Çalışmaları Merkezi iş birliğiyle hazırlanacak bu yeni edisyonuyla okurlara farklı bir dünyanın kapılarını tekrar açmayı vadediyor.

Rami Kütüphanesi’nde düzenlenen tanıtım toplantısında Seyahatnâme’nin dünya seyahat yazımındaki önemine vurgu yapılırken, ilim camiası ve günümüz okurları için neden yeni bir neşre ihtiyaç duyulduğuna da değinildi.

Lansmanda, Evliya Çelebi Çalışmaları Merkezi Müdür Yardımcısı İlhami Danış yeni hazırlanacak edisyonun detaylarından bahsetti.

Hayati Develi, Musa Duman, Zekeriya Kurşun, Slobodon Illic, Marta Andrić gibi Evliya Çelebi üzerine çalışmalar yürüten yerli ve yabancı pek çok akademisyenin doğrudan katkıda bulunacağı projede Robert Dankoff, Donna Landry, Gerald Maclean, Nuran Tezcan gibi isimlerin de danışma kurulunda olması bekleniyor.

Daha önce Türkiye’de tam ve eksik olarak pek çok kez yayımlanan Seyahatnâme’nin akademik kriterlere uygun olarak transkribe edileceği ve Evliya üzerine çalışmalar yapacak araştırmacılara yol göstereceği dile getirildi.

Günümüz Türkçesine aktarılarak gerçekleştirilecek yayımı ise hem araştırmacıları hem de her seviyeden okuru Evliya’nın dünyasına çekecek. Minyatürler, gravürler, ebrular ve farklı görsel unsurlarla zenginleştirilecek bu özel edisyon, günümüzden 350 yıl öncesine uzanan canlı ve renkli bir köprü olacak.