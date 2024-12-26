Yapay zeka alanında büyük bir gelişme yaşandı. OpenAI, GPT-5 dil modelinin yayınını ertelediğini duyurdu.

"Orion" kod adlı GPT-5, başlangıçta 2024 ortalarında piyasaya sürülmesi planlanıyordu.

GPT-5'in ertelenmesinin birkaç nedeni var. OpenAI, GPT-5'i eğitmek için kullandığı verilerin kalitesiz ve yetersiz olmasından dolayı sorunlar yaşıyor.

Ayrıca, GPT-5'in eğitimi için gereken bilgi işlem kaynaklarının maliyeti çok yüksek. Tek bir eğitim çalışmasının yaklaşık yarım milyar dolara mal olduğu tahmin ediliyor.

OpenAI, internet verilerinin yetersiz kalması nedeniyle özel veri kümeleri oluşturmaya başladı. Bu süreç, hem zaman alıcı hem de maliyetli.

OpenAI, GPT-5'in sorunlarını çözmek için gelişmiş akıl yürütme modellerine odaklanıyor. Bu modeller, daha az veriyle daha iyi sonuçlar elde etmeyi hedefliyor.

OpenAI CEO'su Sam Altman, GPT-5'in 2024 yılında piyasaya sürülmeyeceğini doğruladı. GPT-5'in ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil.