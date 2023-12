Önce size oyunların tam adını verelim, çünkü bu bilmeniz gereken her şeyi açıklayabilir; Oyunun tam adı Orange Cast: Sci-Fi Space Action Game’dir.

Belki sadece nit-seçiciyimdir, ancak size kendi tarzını başlıkta vermesi gereken herhangi bir oyun güven aşılamaz. Şimdi, geliştiricilere yalancı demeyeceğim çünkü geliştiriciler Team Rez ve yayıncılar Valkyrie Initiative doğruyu söylediler. Orange Cast aslında bir bilim kurgu aksiyon oyunudur. Oyunun geri kalanının gerçekte ne hakkında olduğuna gelince, tüm bunlar ne anlama geliyor? Tahminin benimki kadar iyi. Kodla birlikte gelen açıklama “Bilim Kurgu. Uzay keşfi. Aksiyon RPG’si. Soğuk Savaş. Expanse TV ve kitap dizileri” idi.

İlk ikisi ve sonuncusu kesinlikle ilgilendiğim şeyler; sonuncusu oldukça yanıltıcıdır. The Expanse dendiğinde, The Expanse’ın ilham verdiği değil, o evrenin bir parçasıymış gibi geliyordu. Nitekim The Expanse’ın esin kaynağı olduğunu söylemek yanıltıcı olarak da tanımlanabilir. En azından Orange Cast’da neler olduğuna dair kanlı bir fikrim varsa söyleyeceğim şey bu.

Bu, oyunun Rusça olduğu için zorunlu değildir. Bunu yazarken şu anda güneşin altında her dili kullanan bir film olan Netflix’te Space Sweepers’ı izliyorum. Ayrıca sayabileceğimden daha fazla İngilizce olmayan film ve oyun izledim ve oynadım. Buradaki sorun, çevirinin korkunç olmasıdır. Orijinal diyalogun orijinal Rusça’daki kadar sınırlı olup olmadığını bilmiyorum, ancak geliştiricilerin çaresizce İngilizce bir prova okuyucuya ihtiyaçları vardı.

Anlayabildiğim kadarıyla, galaksiyi bazı şirketler yönetiyor. Geçmişte savaşlar oldu. Şimdi başka bir savaş var. Siz bir Uber-Unit’siniz, ancak bunlardan biri olarak başlamadınız, ilk ara sahne sizi Orange adında biri tarafından bu makineye yerleştirilen yüzen bir uzay embriyosu olarak gösteriyor. Sohbet ettiğin her şeyde olduğu gibi, seni metinle engelleyen bir uzaylıyla sohbet ederek başlayacaksın. Diyalog ağaçları var, ancak yaklaşık on dakika içinde, bu oyun için kağıda kalem koyan kişiye bir öğüt emri vermek isteyeceksiniz.

Yine de, hikaye naff ise, bu ‘bilim kurgu uzay aksiyon oyununun’ aksiyon kısmı tarafından kurtarılabilir değil mi? Tabii ki hayır, girişimi okumadın mı? Hepimiz, Phoenix Force’a kötü bir penis kıskançlığı yaşatacak sağlık çubuklarına sahip patronlar yapan bu tür oyunlar oynadık, değil mi? Pekala, buradaki sıradan düşmanlar bile, imkansız zorlukta başka herhangi bir sıradan oyunu oynuyormuşsunuz gibi mermileri emiyor. Vuruşun korkunç olmasına yardımcı olmuyor.

Fark edeceğiniz ilk şey, video oyun tarihindeki en kötü geri tepme olacaktır. Bir RPG veya örneğin bir MG32 kullanırken önemli miktarda geri tepme bekliyorum. Normal tabancamı ne zaman ateşlediğimde imlecimin ekran boyunca uçmasını beklemiyorum ve şunu netleştirelim; Ben bir Uber Birimi olmak istiyorum. Bu Uber-Birimler bu evrenin savaş gücü ise, savaşlar acıklı olmalı – bileklerim kağıt hamurundan yapılmış olmalı. En azından sonsuza kadar tekrar kullanılabilir bir kalkanım ve iyileştirme yeteneğim var. Kullanın; yaklaşık yirmi beş ila otuz saniye sürer. Yeterince yakında, tekrar kullanabilirsiniz.

Yani, en azından her bir düşman olan mermi ıslatan tanklara karşı hayatta kalabileceksiniz. Ayrıca AI’nın kesinlikle iğrenç olmasına yardımcı olur. Sürekli duvarlara ve diğer nesnelere yürüyen düşmanlarım oldu. Önümde durmalarını sağladım, hiç ateş etmedim. Buna karşı koymaya rağmen, bana sağlam nesnelerle vurabilenlerim oldu – belki de oyun, doğru dengenin, hile yapan diğerleriyle kırık düşmanlara karşı koymak olduğunu düşündü?

Kırılan şeylerden bahsetmişken, Orange Cast’da kırılan düşmanlardan çok daha fazlasını bulacaksınız. Tüm arka plan müziğinin öldüğü anlar yaşadım – birkaç kez olan bir şey. Diğer sorunlar arasında kutularda doğru görünmeyen metinler, tekrar tekrar gösterilen eğitici açılır pencereler, performans titremesi ve düşüşleri yer alıyor, oysa oyunun donanım açısından bu kadar çok şey gerektirmemesi gerekiyor. Aslında, bunu başlarda tek bir sorun olmadan maksimum ayarlarda çalıştırabilirim, ancak bir saat sonra oyun bir mikrodalgada çalıştırılıyormuş gibi devam edecek.

Oyunda başka küçük sorunlar da var. Neyse ki, bunlar oyuncuya fayda sağlıyor gibi görünüyor. Oyun, cephane sayaçlarının nasıl çalıştığını anlamıyor. Her yeniden yüklediğimde oyunun cephanemi sıfırlamaya devam ettiğini ve bana sonsuz cephane verdiğini gördüm. Bu, düşen düşmanlardan cephane alabilmenize ve oyunun etrafına dağılmış kasalardan cephane toplayabilmenize rağmen.

Orange Cast da harika görünmüyor. Tasarım açısından bunun için bazı şeyler var. Daha yetkin bir şekilde yapılandırılmış ve yazılı bir oyuna yerleştirilirse bu ortamların fena olacağını hayal edebiliyorum. Yine de değiller ve dokular da harika değil. Haliyle, durum bu değil. Ayrıca, oyundan uzaklaşmaktan başka hiçbir şey yapmayan korkunç görünümlü efektlerin aşırı kullanımıyla, işlerin düzgün bir şekilde koreografiye alınmamasına da yardımcı olmaz.

Koreografi konusunda, oyunun zamanlamanın kapalı olduğu başka bir yönü var. Bu ses. Oynadıklarında, oyunun geri kalanında zamanın dışında olan ses kuyrukları bulacaksınız. Bu aynı zamanda, bazılarının inanılmaz derecede aşina olacağı diğer genel ses efektleri için de geçerlidir. Neden aşina olacaklar? Bazıları oynadığınız diğer oyunlardan doğrudan koparıldığı için, böyle bir şey Metal Gear Solid’den.