Azalan antiparalitik iğne arzı, her denemede hata payı azalması anlamına geliyordu ve son kaydetme noktasından uzun, canavarlarla dolu bir çalışma, yavaş, meşakkatli ve sıkıcı bir süreci yeniden denemeyi sağladı. O anı zihnimde damgalandığında, biraz tereddütle Nioh Remastered’de aynı noktaya yaklaştım.

Bu sefer Hino-Enma’yı ikinci denememde öldürdüm. Aslında onun ne kadar kolay olduğuna güldüm ve o ölümden sonra tekrar denemek, yakınlardaki bir tapınaktan geçen sefer bulamadığım kısa, olaysız bir yolculuktu. Tadilat işleri kolaylaştırdı mı? Hiç de değil – o tapınak başından beri oradaydı ve Hino-Enma dövüşü hiç değişmedi. Az önce “git gud” mu yaptım? Belki biraz, ama ben de öyle olduğunu sanmıyorum. Hayır, bence Nioh Koleksiyonu, bazı hoş karşılama performansı iyileştirmelerinin faydası ile Nioh 2’nin ardından orijinal Nioh’u yeniden ziyaret etmek için mükemmel bir fırsat ve bu nihayet Nioh ile kendi seviyesinde tanışmama izin vermem için yeterli oldu ve parlaklığını gerçekten takdir ediyorum.

Nioh Koleksiyonu, PlayStation 5 için hem Nioh hem de Nioh 2’nin yenilenmelerini, grafik ve performans iyileştirmeleri ve tüm DLC dahil olmak üzere bir araya getiriyor. Tamamen yeni özellikler çok az olsa da, bunlar gerçekten mükemmel iki oyunun en iyi versiyonlarıdır ve Nioh dünyasına yeni gelenler için hiç düşünmeden ve onun pençesine dönmek isteyenler için iyi bir seçimdir.

Nioh, iki oyundan birkaç yıl öncesine kadar, remastering tedavisinin en net faydalanıcısıdır. PS4’te göründüğü kadar harika, PS5’te olağanüstü görünüyor – iyileştirilmiş aydınlatma efektleriyle 4K çözünürlükte çalıştırmak, orijinalin en iyi çabalarına rağmen elde edemediği bir netlik ve atmosfer katmanı ekliyor. Nioh 2 daha geçen yıl PS4 yaşam döngüsünün hemen sonunda çıktı ve sonuç olarak bu konsolu gerçekten sınırlarını zorlayabildi. Bu nedenle, görsel gelişmeler daha az fark edilir, ancak yine de küçük ayrıntılarda vardır.

Çok daha büyük kazanç performanstadır. Nioh ve Nioh 2, özellikle PS4 Pro yerine orijinal bir PS4’te oynuyorsanız, zaman zaman kare hızı sorunları ve uzun yükleme sürelerinden muzdarip olabilir. Nioh Koleksiyonu’nda bu hiç sorun değil; Her iki oyun da çok şey varken bile sabit bir 60 fps tutabilir; bu, bazı oyunların daha teknik yönlerinin gerektirdiği hassas zamanlama türü için bir nimettir. Genelde kare hızına çok fazla pay vermem, ancak orijinal Nioh’a geri dönersek – hatta PS5’te bile olsa – remaster’ı birkaç saat oynadıktan sonra, gerçekten oynanamaz hissetti. Nioh Collection 120 fps modu sunuyor, ancak 120 fps özellikli bir ekran olmadan test edebileceğim bir şey değil.

Yükleme süreleri artık pratik olarak anlıktır, bu da Nioh ve Nioh 2’nin temel unsurlarından biri olan sık ölüm ve yeniden denemeyi çok daha tolere edilebilir hale getirir. Nioh Koleksiyonundaki bu ölümlü sarmaldan kurtulduğunuzu bulun ve birkaç saniye içinde tekrar savaşmaya hazırsınız. Yeni bir seviyeye girmek yalnızca biraz daha uzun sürer ve hatta PS5 panosundan bir göreve doğrudan atlamak bile sizi tamamen farklı bir oyun oynamaktan yokai’yi bir dakikadan kısa sürede kesmeye kadar götürür.

Nioh Collection maalesef PS5 özelliklerinden tamamen aynı şekilde yararlanmıyor. Aktivite kartları, bireysel görevlere hızlı erişim için kullanışlıdır, ancak diğer oyunlar için gördüğümüz bir tür ilerleme takibi ve oyun içi yardım videoları için kaçırılmış bir fırsat vardır. DualSense geri bildirimi ilkeldir, yayları hedeflerken bazı küçük tetikleme direnci ve standart bir sarsıntıdan çok daha dokulu hissetmeyen dokunsal geribildirim ile sınırlıdır. Demon’s Souls gibi bir oyunun sadece kontrolcü geri bildirimleriyle atmosferine ne kadar katkıda bulunduğunu gördükten sonra, Nioh Collection’ın bundan yararlanmadığı için biraz hayal kırıklığına uğramamak zor.

Tamamen yeni eklemeler olmasa da Nioh Koleksiyonu, her iki oyun için önceden yayınlanmış tüm DLC’leri içerir ve aralarında pek çok heyecan verici şey bulunur. Nioh 2’nin DLC hikayesi özellikle olağanüstü olduğu için ekstra görevler ana çekicidir: zaman yolculuğu kurulumu, Benkei ile darbeler almanıza ve Heian döneminin ilk günlerini ziyaret etmenize olanak tanır. Nioh’daki Odachi ve Nioh 2’deki Splitstaff gibi DLC silahları, özellikle orijinalleri onlarsız oynadıysanız, denemek çok eğlenceli olabilir.

Fazladan malzeme yüklenmemiş olsa bile, Nioh Koleksiyonu hala önemli olan şeye sahiptir: Nioh ve Nioh 2’nin en parlak hallerini parlatmasını sağlamak için geliştirilmiş performans ve ekstra grafik cilasıyla son yılların en iyi iki oyununun en iyi sürümleri. Buradaki açık çekicilik, daha önce bir Nioh oyunu oynamamış kişiler içindir, ancak oynamış olsanız bile, Nioh Koleksiyonu’nun iyileştirmeleri, onları tekrar ziyaret etmenin harika bir yolu. Ve belki, eğer benim gibi biriyseniz, Nioh’u harika yapan şey için yeni bir minnettarlık bulmanızı bile sağlayabilir.