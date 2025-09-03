Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ünye Bayramca Mahallesi’nde başlattığı beton yol çalışmasıyla 30 yıllık sorunu çözüyor.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ile birlikte 6 yıllık süre zarfında 2 bin 400 km yolu asfalt ve beton çalışmalarıyla konfora kavuşturan Büyükşehir Belediyesi 19 ilçede seferberliğini sürdürüyor. Bu kapsamda Ünye ilçesinde çalışan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri toplam uzunluğu 1.2 km olan Bayramca Mahallesi’nde bulunan güzergahta beton yol çalışması başlattı.

BAŞKAN GÜLER’E TEŞEKKÜR

Yıllardır hasretle bekledikleri yolun yapılmasıyla Bayramca Mahallesi sakinleri büyük sevinç yaşadı. Çalışmalar dolayısıyla büyük memnuniyet duyan vatandaşlar Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür ettiler.

Mahalle sakinleri şöyle konuştular:

“30 yıldır bu yolun yapılmasını bekliyoruz. Bizlere bu imkanı sunan Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’e çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Çok sevinçliyiz. Hasretimiz artık bitti.”

RAHAT ULAŞIM İMKANI SUNULACAK

Hizmetin devam ettiği Bayramca’da çalışmalar kısa sürede tamamlanacak.

Dayanıklılığı ile bilinen beton yollun yapılmasıyla birlikte bölgedeki ulaşım ağı güçlendirilerek vatandaşlara rahat bir şekilde ulaşım imkanı sunulacak.