Organ Bağışı Haftası münasebetiyle “Her Fidan Ormana, Her Organ Hayata Dönüşsün” projesi kapsamında Göynüklü Mahallesinde fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Vefat edip aileleri tarafından organları bağışlanan donörlerin anısını yaşatmak amacıyla düzenlenen etkinliğe; Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, Bursa Orman Müdürlüğü ve TEMA Vakfı işbirliğiyle, Göynüklü Mahallesi’nde düzenlenen etkinliğe, Bursa Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Arif Bayrak, AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Gülten Doğrul, AK Parti Mudanya Yöneticileri, İl Sağlık Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü yöneticileri, TEMA Vakfı gönüllüleri, öğrenciler ve organ nakli ile hayata tutunan vatandaşlar katıldı.

Son 22 yılda sağlık ve çevre konusunda çok ciddi çalışmaların yapıldığını belirten AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Arif Bayrak: “Her alanda dev yatırımlar, nice hizmetler hayata geçiren AK Parti iktidarımız döneminde özellikle organ bağışı ve ağaçlandırma konusunda ciddi çalışmalar yaptık. Organ bağışı ciddi artış gösterirken yeşil bir Türkiye için ağaçlandırma çalışmalarını hızlandırdık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan ettiği 11 Kasım’da yine ülke olarak eş zamanlı fidan dikimi yaparak geleceğe nefes olacağız. Bunun öncesinde böyle bir etkinlikte bir araya gelmek bizim için çok kıymetli. Organlarını bağışlayarak nice canlara nefes olan donörlerimiz anısına biz de hep birlikte geleceğe nefes olduk.

Organ nakli bekleyen hastalara bir umut ışığı olmak, toplumdaki bilinci ve duyarlılığı artırmak ve bunların yanında geleceğe de nefes olmak amacıyla düzenlenen bu etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Burada temelleri atılan Organ Bağışı Ormanı’nda donörlerin adı sonsuza kadar yaşatılacak.” sözleriyle herkesi organ bağışlamaya davet etti.