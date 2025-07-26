Yerlikaya’nın verdiği bilgilere göre, Ü.E. liderliğindeki suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen baskınlarda aralarında örgüt elebaşının da yer aldığı 26 kişi yakalandı, bunlardan 21’i tutuklandı.

Soruşturma kapsamında, örgüt üyelerinin birçok iş yerine silahlı saldırı düzenlediği, İstanbul’da bir cinayet olayına karıştığı ve bazı iş yerlerini zorla ele geçirdiği tespit edildi. Operasyonlar 24 farklı adrese eş zamanlı şekilde düzenlendi.

Şüphelilere yönelik yapılan operasyonlarda 10 ruhsatsız tabanca, bir balistik yelek ve çok sayıda kesici-delici alet ele geçirildi. Gözaltına alınan kişiler hakkında suç örgütü kurmak, kasten öldürme, silahla tehdit, silahla kasten yaralama, nitelikli yağma ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından işlem başlatıldı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun verilerine göre şüphelilere ait 16,2 milyon dolar değerinde iki otel, çeşitli taşınır mallar ve döviz cinsinden nakit paraya el konuldu. Bakan Yerlikaya, operasyonları yürüten savcılık ve jandarma birimlerine teşekkür ederek mücadelenin süreceğini ifade etti.