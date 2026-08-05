Bursa'da icra daireleri ve satış memurlukları tarafından farklı ilçelerde bulunan 4 gayrimenkul için satış ilanı yayımlandı. Yenişehir, Gürsu, Osmangazi ve Yıldırım'daki taşınmazlar, ilan.gov.tr üzerinden kamuoyuna duyuruldu.

YENİŞEHİR'DE 128 METREKARELİK DAİRE SATIŞTA

Yenişehir İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan taşınmaz, Yenigün Mahallesi Şehit Rafet Adana Sokak No:4 B Blok No:8 adresinde bulunuyor. Yaklaşık 128 metrekare büyüklüğündeki daire için belirlenen muhammen bedel 5 milyon TL oldu.

GÜRSU'DA 260 METREKARE DUBLEKS KONUT

Bursa Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan bir diğer taşınmaz ise Gürsu İstiklal Mahallesi Kayalar Sokak'taki Nur İpek Ferruh Kaya Sitesi M Blok'ta yer alıyor. 260 metrekarelik dubleks konut için belirlenen değer 6 milyon 900 bin TL olarak açıklandı.

OSMANGAZİ'DE KARGİR BİNA SATIŞA ÇIKARILDI

Bursa Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu tarafından yayımlanan ilanda, Osmangazi ilçesi Kemerçeşme Mahallesi 364 Ada 3 Parsel üzerinde bulunan 98 metrekarelik kargir bina satışa sunuldu. Taşınmazın kıymeti 6 milyon 408 bin 989 TL 44 kuruş olarak belirlendi.

YILDIRIM'DA 87 METREKARELİK DAİRE

Bursa Gayrimenkul Satış İcra Dairesi'nin bir diğer ilanında ise Yıldırım ilçesi 1. Tepe Sokak, Meşeli Apartmanı A Blok No:4/1-4 adresindeki 87 metrekarelik daire satışa çıkarıldı. Dairenin muhammen bedeli 1 milyon 800 bin TL olarak açıklandı.

Söz konusu taşınmazlara ilişkin satış tarihleri, ihale şartları ve ayrıntılı bilgilere ilan.gov.tr internet sitesi üzerinden ulaşılabileceği bildirildi.