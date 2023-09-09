Orhaneli ilçesine atanan Savcı Serkan Kahraman görevine başladı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 2023 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi ile Orhaneli Cumhuriyet Savcılığı görevine atanan Savcı Serkan Kahraman görevine başladı. 1995 Kütahya Hisarcık doğumlu olan Kahraman, Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 2021-2023 yılında Hatay’da 2 yıl görev yapan Kahraman, evli.

Kahraman, “Orhaneli’yi hoş, güzel ve tatlı bir ilçe olarak gördüm. İnsanları sıcakkanlı burada verimli bir şekilde görev yapacağımı düşünüyorum” dedi.