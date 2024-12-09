Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, içerisinde hafriyat malzemesi yüklü Orhangazi Belediyesi’ne ait bir kamyonun frenleri boşalınca önce işçi servisine, ardından şehir içi yolcu minibüsüne çarptı. Yaklaşık 300 metre sürüklenen kamyon daha sonra bir evin duvarına çarparak devrildi.

Kaza saat 15.00 sıralarında Bursa’nın Orhangazi ilçesi Arapzade Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ömer Demir (26) idaresindeki 16 VL 567 plakalı Orhangazi Belediyesi’ne ait kamyon, Fındıklı yolu üzerinden yokuş aşağı indiği esnada frenleri boşaldı. Yokuş aşağı hızla hareket eden kamyon önce önünde seyir halindeki Tacettin Tunçbilek (55) yönetimindeki 16 S 7541 plakalı bir işçi servisine, ardından karşı yönden gelen Mustafa Cihan (35) idaresindeki 16 M 8522 plakalı şehir içi yolu minibüsüne çarptı. Kamyon çarpmanın ardından yaklaşık 300 metre daha hızla hareket ettikten sonra Hamzalı yolu caddesi kavşağında kaldırımdaki bir otomobile ve evin duvarına çarparak devrildi. Kaza sonrasında sürücü Ömer Demir kamyon içinde sıkıştı.

1 saatte kurtarıldı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyon içinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrasında araç içinden çıkarılarak ambulansa taşındı. Kazada kamyonun çarptığı şehir içi minibüsünde bulunan bir yolcu da cam kırıklarından dolayı hafif yaralandı.

Kaza sonrasında vinç yardımı ile devrilen kamyon olay yerinden kaldırılırken, kazada 1 otobüs, 1 minibüs ve 1 otomobil ile 2 evde de maddi hasar meydana geldi. Polis ekiplerinin kazayla ilgili tahkikatı devam ediyor.