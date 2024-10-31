Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Orhangazi ilçesindeki bir okulda öğretmene karşı gerçekleştirilen veli saldırısının ardından harekete geçti.BURSA (İGFA) - Açıklama Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden geldi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki okuldaki veli şiddetine İl Milli Eğitim Müdürlüğü müdahil oldu.

22 Ekim’de meydana gelen olayın duyulması üzerine saldırıda bulunan kişi hakkında adli süreç başlatılırken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü de inceleme yapmak üzere eğitim müfettişlerini görevlendirdi.

Bu arada açılacak kamu davasına kurum avukatlarının da müdahil olacağı öğrenildi.

Hatırlanacağı gibi Orhangazi'deki Şehit Bülent Albayrak İlkokulu'nda yaşanan olayda ikinci sınıf öğrencisinin teneffüs sırasında arkadaşlarıyla oynarken elini çizmesi üzerine gözü dönen veli, okula gelerek ders esnasında sınıfa girip ortalığı talan etmişti. Gözü dönen veli, çocuğunun sınıfına girerek önce branş (İngilizce) öğretmenini dışarı attı, ardından tüm sınıfı dağıtmıştı.