Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Terziler ve Dereyörük Mahalleleri arasında başlayan orman yangınına karadan ve havadan müdahale devam ediyor. Yangın, Yenişehir ilçesinin Kuzguncuk mevkiindeki ormanlık alandan yükselen yoğun dumanlarla fark edildi. Vatandaşlar yangını fark ederek 177 kez yetkililere ihbarda bulundu.

Olayın duyulmasının ardından Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri hızla bölgeye yönlendirildi. Yangın, İnegöl ilçesinde bile gökyüzünü koyu bir dumanla kapladı. Olayın etkileyici görüntüleri ortaya çıktı.