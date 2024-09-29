Bursa’nın Mudanya ilçesinde otluk alandan ormana sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrası söndürüldü.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Mudanya ilçesi Yörük Ali köyü Çepni Yolu mevkiinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, çalılık alanda başlayan yangın kısa sürede büyüyerek çam ağaçlarına sıçradı. Yükselen dumanları fark eden çevre halkı hemen 112 ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kısmi olarak kontrol altına alınırken, çalışmalara Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopterlerde havadan destek verdi.

Havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından alevler söndürüldü. Soğutma çalışmaları da tamamlandı.