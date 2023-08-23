Üftade İmam Hatip Ortaokulu'nda okul öncesi öğretmeni olarak görev yapan Mehtap Dede, yaklaşık 1,5 yıl önce eşinden boşandıktan sonra yaşadığı sorunlar nedeniyle kafasını dinlemek amacıyla Yalova'nın Armutlu ilçesine gittiği ormanlık alanda kayboldu. 17 Ağustos'ta evinden ayrılan Dede'nin dönmemesi üzerine yakınlarının ihbarıyla birlikte jandarma, polis, AFAD ve sivil ekipler arama çalışmalarına başladı. İlçe merkezinde son olarak görüldüğü tespit edilen Dede'nin HTS kayıtları incelendi ve telefon sinyalinin kesildiği son nokta Bayraklıtepe Mevkisi'ndeki orman olarak belirlendi. Bunun üzerine AFAD, jandarma, polis ve sivil ekiplerin 13 araç, 2 iz takip köpeği, 122 kişilik 2 dron ile gerçekleştirdiği arama çalışmaları Bayraklıdepe bölgesinde yoğunlaştı.

Endişe verici durumda olan Mehtap Dede, 5 gün boyunca yemek yemeden ve uyumadan ormanlık alanda kayboldu. Pazartesi günü saat 16.00 sıralarında Armutlu ilçe merkezinde bulunan bir halı sahasının yanında bitkin bir halde yürürken bulundu. Durumu kötü olan öğretmen, sağlık ekipleri tarafından kontrol edildikten sonra ambulansla Armutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mehtap Dede'nin kardeşi Hasan Basri Dede, ablasının son dönemde boşandığı eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle zorlu bir süreç geçirdiğini belirtti. Ayrıca ablasının kaybolduktan sonra endişe duydukları ve arama çalışmalarının sonuçsuz kalmasının ardından umutlarının azaldığını ifade etti. Mehtap Dede'nin ormanlık alanda geçirdiği günlerde aç ve yorgun bir şekilde yaşadığını, yaban hayvanlarından sakınarak hayatta kalmaya çalıştığını söyledi. Pazartesi günü tesadüfen ormandan çıktığında kendisine ulaşıldığını ve şu an durumunun iyi olduğunu dile getirdi.

Hasan Basri Dede, ablasının yaşadığı bu deneyimin ardından hala inanamadığını ve kendisini şanslı hissettiğini belirterek, "Güzel haberi duyunca mutlu olduk. Ablamı hemen ambulansla hastaneye götürdük. Burada tedavisinin ardından taburcu edildi. Şu anda Armutlu'daki evimizde istirahat ediyor. Kendisiyle konuştuğumuzda, kafasını dinlemek için ormanlık alana gittiğini söyledi. Ormanlık alanda cep telefonunu kaybettiğini, havanın da kararmasıyla yolu şaşırınca kaybolduğunu bizlere iletti. Ormanda kabus dolu günler ve geceler yaşamış. Yemek yememiş. Yaban hayvanlarında, özellikle domuzlardan saklanarak korunmuş. Panik yaptığı için yolunu şaşırmış. Pazartesi günü ormandan tesadüfen çıkınca kendisine ulaştık. Şu anda durumu iyi. Yaşadığına hala inanamıyor" şeklinde konuştu.