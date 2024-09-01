Nilüfer Kent Tiyatrosu’nun Ormandaki Kulübe Sahnesi’nde, “Ben Türkan Saylan” oyunu sahnelendi. Eğitimci, bilim insanı Prof. Dr. Türkan Saylan’ın hayatını anlatan oyun, izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Nilüfer Kent Tiyatrosu’nun (NKT) yaz sezonu, açık havada, doğanın içinde devam ediyor. Bu kapsamda Balat Atatürk Ormanı’ndaki Ormandaki Kulübe Sahnesi’nde Levent Üzümcü Tiyatrosu’nun ‘Ben Türkan Saylan’ oyunu sahnelendi.

Cengiz Toraman’ın yazıp yönettiği ve Şenay Gürler’in Türkan Saylan’ı canlandırdığı oyun, izleyicileri duygusal bir yolculuğa çıkardı. Eğitimci, bilim insanı Türkan Saylan’ın hayatından kesitlerin yansıtıldığı oyunda Mert Fırat, Berna Laçin, Levent Üzümcü, Uğur Dündar, Ayşe Yüksel, Yetkin Dikinciler ve Revna Sarıkoç dış ses olarak katkı sağladı.

Cüzzam hastalığının tedavi edilmesi için mücadele eden, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin kurucularından Saylan’ın mücadelesinin anlatıldığı oyun, izleyicilerinden büyük alkış aldı. Oyun sonunda Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Özlem Akbaş Önsoy ve Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’in eşi Nuray Özdemir, Şenay Gürler’i tebrik ederek, çiçek verdi.