Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, yaz sezonunu 1 Ağustos'ta "Bir Kumarbazın Ölüm Kılavuzu" adlı oyunla açıyor. Balat Ormanı'ndaki Ormandaki Kulübe Sahnesi'nde, 14 Eylül'e kadar çeşitli oyunlar tiyatroseverlerle buluşacak.

Sanatseverleri yaz döneminde de buluşturan Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, Balat Atatürk Ormanı'nda yer alan Ormandaki Kulübe Sahnesi'nde, yıldızların altında tiyatro keyfi sunacak. İki ay sürecek programda, katılımcılar doğanın kucağında sevilen oyunları izleyebilecek.

Yaz sezonunun açılışı, 1 Ağustos'ta NKT'nin "Bir Kumarbazın Ölüm Kılavuzu" adlı eseri ile yapılacak. Oyunun konusu, 20. yüzyılın sonunda insanın, düzenin ve işçi sınıfının mücadelesini anlatan bir kumarbazın öyküsünü ele alıyor. Oyun, 2-3, 15-16 ve 17 Ağustos'ta da sahnelenecek.

Tek perdelik müzikli oyun "Cyrano Rock" ise 10 Ağustos'ta izleyiciyle buluşacak. Edmond Rostand'ın klasik eseri "Cyrano de Bergerac"tan esinlenerek Hakkı Ergök tarafından kaleme alınan ve Kemal Başar'ın rejisiyle müzikal komediye dönüşen oyun, Tiyatro Keyfi'nin uluslararası alanda tanıtacağı yeni eserlerden biri olarak öne çıkıyor. Nurkan Renda'nın müzikleri ve çağdaş yapısı dikkat çekiyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun "39 Basamak" adlı oyunu ise 22-23 ve 24 Ağustos tarihlerinde Ormandaki Kulübe'de sahnelenecek. John Buchan ve Patrick Barlow'un yazdığı, Mehmet Ergen'in çevirdiği ve Mehmet Ali Açıl'ın yönettiği oyun, Alfred Hitchcock'un gerilim dolu atmosferine mizah katarak sahneye uyarlanmış bir komedi olarak dikkat çekiyor.

Levent Üzümcü Tiyatrosu'nun "Ben Türkan Saylan" adlı oyunu, 31 Ağustos'ta Ormandaki Kulübe'de sahnelenecek. Türkan Saylan'ın hayatının ele alındığı ve Cengiz Toraman'ın yazıp yönettiği oyunda, Şenay Gürler'in performansı öne çıkıyor. Oyunda ayrıca Mert Fırat, Berna Laçin, Levent Üzümcü, Uğur Dündar, Ayşe Yüksel, Yetkin Dikinciler ve Revna Sarıkoç'un sesleri de yer alıyor.

Volkan Çıkıntoğlu'nun yazdığı, Güray Dinçol'un yönettiği "Kalabalık Duası" adlı tek kişilik oyun ise 14 Eylül'de Ormandaki Kulübe'de sahnelenecek. Tolga İskit'in performansıyla izleyicilere sunulacak olan oyun; resim, plastik sanatlar, fotoğraf, çağdaş dans, geleneksel tiyatro, clown ve hikaye anlatıcılığı gibi farklı alanlara temas ediyor.