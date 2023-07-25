Ortakçı Orhaniyespor Voleybol takımından 1.92'lik transfer

Şampiyonluk parolası ile yola çıkan TVF 2. Ligi'nde ilçemizi temsil eden, Ortakçı Orhaniyespor Kadın Voleybol Takımı şampiyonluk parolası ile çıktığı yeni sezonda transferlere devam ediyor.

Transfere dair açıklama da bulunan Ortakçı Orhaniyespor Kadın Voleybol takımı yöneticisi Av. Ertan Başdere " Kız çocuklarımızı voleybol ile buluşturma hayali ile çıktığımız bu yolda, kentimiz voleybol severlerine seyir zevki yüksek müsabakalar seyrettirmek adına Nülifer Belediyespor dan 1.92 boyunda Nilay Çalışkan transferini gerçekleştirdik.Hedeflerimiz doğrultusunda calışmalarımıza devam ediyoruz, umuyorum ki bu sene hedefimize ulaşıp seneye kentimizi 1.lig de temsil etme fırsatı bulacağız." dedi.