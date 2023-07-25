Bursa'nın yetiştirdiği önemli siyasetçilerden biri olan Emine Yavuz Gözgeç, 1969 yılında dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatına Bursa'da başlayan Gözgeç, İsmetiye İlkokulu, Ali Osman Sönmez ve Süleyman Çelebi Lisesi'nde öğrenimini tamamladıktan sonra İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitimine devam etmiş ve 1990 yılında mezun olmuştur. Hukuk alanındaki bilgi ve deneyimini kullanarak 20 yılı aşkın süredir serbest avukatlık yapmaktadır.

Siyasi kariyerine 1998 yılında Fazilet Partisi'nde İl Kadın Kolları Başkanlığı ile adım atan Emine Yavuz Gözgeç, daha sonra 2003 yılında AK Parti İl Yönetim Kurulu Siyasi ve Hukuki İşleri Birim Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. 2006 yılında AK Parti İl Sekreter Yardımcılığı görevine getirilen Gözgeç, aynı zamanda İl Seçim Koordinasyonunda İl Hukukçusu ve İl Eğitimcisi olarak aktif rol almıştır.

2010-2014 döneminde AK Parti İl yönetiminde Ar-Ge Birim Başkanı olarak Siyaset Akademisi Bursa İl Koordinatörlüğü, İl yönetimine bağlı kurulan Anayasa Komisyonu üyeliği ve Seçim İşleri Birim Başkanlığı gibi önemli görevleri üstlenen Gözgeç, siyasi alanda da etkin bir isim olmuştur.

2014 yılının Ocak ayında AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığı görevine atanan Emine Yavuz Gözgeç, milletvekili aday adayı olması nedeniyle bu görevi bırakmak zorunda kalmıştır. Ayrıca siyasi hayatının yanı sıra Hukuki Araştırmalar Derneği Bursa Şubesi ve Bursa Kitap Kulübü'nün de kurucu üyesi olmuş, Hanımlar Kültür ve Dayanışma Derneği ile Bursa Barosu Kadın Komisyonu'nda da aktif üyelikleri bulunmaktadır.

Emine Yavuz Gözgeç, bir çocuk annesi olarak hem ailesine hem de siyaset ve hukuk alanlarındaki çalışmalarına büyük bir özveriyle devam etmektedir. 25 ve 26. Dönemde Bursa Milletvekili olarak görev yapmış olan Gözgeç, Bursa'nın önemli kadın siyasetçilerinden biri olarak tanınmaktadır.