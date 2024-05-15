Ortakçı Orhaniye Voleybol’un Şükrü Gümüş başkanlığında kurulan yeni yönetimdeki isimler belli oldu.
Ortakçı Orhaniye Kadın Voleybol Takımının sosyal medya hesabından yeni yönetim listesi yayınlandı.
Ortakçı Orhaniye kadın voleybol takımının 2024-25 sezonunda mücadele edecek takımın Şükrü Gümüş başkanlığında yeni yönetim kurulu listesi.
Devrim Kosova (Eğitimci-Kosova Koleji)
İrem Şentürk (Psikolog-Maya Psikoloji)
Aslı Tosun (İş İnsanı-Casabrava)
Gülçin Işık (İş İnsanı-Erc Endüstriyel)
Alican Ortakçı (İş İnsanı-Ortakçı Cam)
Adem Demir (Gazeteci-İnegöl Online)
Aydın Gümüştekin (İş İnsanı-Paşa Nakliyat)
Barış Can (İş İnsanı-Çakır Elektrik)
Bedirhan Gültekin (İş İnsanı-Kristal Wood)
Bedri Boyrat (Eczacı-Yeni İnegöl Eczanesi)
Bünyamin Akmaz (Sağlıkçı-Memur)
Ceyhun Işık (İş İnsanı-Kuaför)
Coşkun Karduz (İş İnsanı-Stilim Tekstil Koltuk)
Cihan Eçer (İş İnsanı-Yavuzoğlu Otomotiv)
Emre Çelik (İş İnsanı-Sena Aile Çay Bahçesi)
Erkan Baltürk (İş İnsanı-Detay PVC)
Ersen Nari (İş İnsanı-Başarı Sigorta)
Ertan Başdere (Avukat-Başdere Hukuk)
Faruk Seymen (İş İnsanı-Seç Otomotiv)
Gökhan Karaca (Esnaf – Çiftlik Kasabı)
Hasan Erezsarı (İş İnsanı-Kardeşler İnşaat)
İbrahim Besler (İş İnsanı-Besler Köfte)
Kani Ahmet Erbay (İş İnsanı-Vatan Dekarasyon)
Mehmet Döngel (İş İnsanı-Beytaş Cam)
Mehmet Ege (İş İnsanı-Mehmet Ege İnşaat)
Menderes Acar (İş İnsanı-Karalar İnşaat)
Melih Uçaravcı ((İş İnsanı-Uçaravcı Emlak)
Nadir Güçlü (İş İnsanı-Güçlü Kimya)
Nedim Kerem Türkel (İç Mimar-Plartform Yapı)
Nihat Semiz (İş İnsanı-Ahsen Sandalye)
Okan Göktaş (İş İnsanı-Yıldız Lokantaları)
Ozan Can (İş İnsanı-Canmaksan)
Özgür Gürbüz (İş İnsanı-Piar Reklam)
Rıdvan Şentürk (İş İnsanı-Rıdvan Şentürk T.M)
Saltuk Celil Bayrak (İş İnsanı-Mobilya Trendim)
Sedat Esadi (İş İnsanı-Esadi Sofa)
Semih Evren (Eğitimci-Okul Müdürü)
Semih Peşin (İş İnsanı-Baybars Ahşap)
Servet Bozkurt (İş İnsanı-Bozok Mobilya)
Seyit Ünalan (İş İnsanı-İmac Mobilya)
Süleyman Aktürk (İş İnsanı-Aktürk Kereste)
Tanju Şimşek (İş İnsanı-Portakal Berjer)
Yusuf Derse (İş İnsanı-Bono Home)