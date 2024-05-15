Ortakçı Orhaniye Voleybol’un Şükrü Gümüş başkanlığında kurulan yeni yönetimdeki isimler belli oldu.
Ortakçı Orhaniye  Kadın Voleybol Takımının sosyal medya hesabından yeni yönetim listesi yayınlandı.
Ortakçı Orhaniye kadın voleybol takımının 2024-25 sezonunda mücadele edecek takımın Şükrü Gümüş başkanlığında yeni yönetim kurulu listesi.
Devrim Kosova  (Eğitimci-Kosova Koleji)
İrem Şentürk  (Psikolog-Maya Psikoloji)
Aslı Tosun  (İş İnsanı-Casabrava)
Gülçin Işık  (İş İnsanı-Erc Endüstriyel)
Alican Ortakçı  (İş İnsanı-Ortakçı Cam)
Adem Demir  (Gazeteci-İnegöl Online)
Aydın Gümüştekin  (İş İnsanı-Paşa Nakliyat)
Barış Can  (İş İnsanı-Çakır Elektrik)
Bedirhan Gültekin  (İş İnsanı-Kristal Wood)
Bedri Boyrat  (Eczacı-Yeni İnegöl Eczanesi)
Bünyamin Akmaz  (Sağlıkçı-Memur)
Ceyhun Işık  (İş İnsanı-Kuaför)
Coşkun Karduz  (İş İnsanı-Stilim Tekstil Koltuk)
Cihan Eçer  (İş İnsanı-Yavuzoğlu Otomotiv)
Emre Çelik  (İş İnsanı-Sena Aile Çay Bahçesi)
Erkan Baltürk  (İş İnsanı-Detay PVC)
Ersen Nari  (İş İnsanı-Başarı Sigorta) 
Ertan Başdere  (Avukat-Başdere Hukuk)
Faruk Seymen  (İş İnsanı-Seç Otomotiv)
Gökhan Karaca (Esnaf – Çiftlik Kasabı)
Hasan Erezsarı  (İş İnsanı-Kardeşler İnşaat)
İbrahim Besler  (İş İnsanı-Besler Köfte)
Kani Ahmet Erbay (İş İnsanı-Vatan Dekarasyon)
Mehmet Döngel  (İş İnsanı-Beytaş Cam)
Mehmet Ege (İş İnsanı-Mehmet Ege İnşaat)
Menderes Acar  (İş İnsanı-Karalar İnşaat)
Melih Uçaravcı ((İş İnsanı-Uçaravcı Emlak)
Nadir Güçlü  (İş İnsanı-Güçlü Kimya)
Nedim Kerem Türkel  (İç Mimar-Plartform Yapı)
Nihat Semiz  (İş İnsanı-Ahsen Sandalye)
Okan Göktaş  (İş İnsanı-Yıldız Lokantaları)
Ozan Can  (İş İnsanı-Canmaksan)
Özgür Gürbüz  (İş İnsanı-Piar Reklam)
Rıdvan Şentürk  (İş İnsanı-Rıdvan Şentürk T.M)
Saltuk Celil Bayrak  (İş İnsanı-Mobilya Trendim)
Sedat Esadi  (İş İnsanı-Esadi Sofa)
Semih Evren  (Eğitimci-Okul Müdürü)
Semih Peşin  (İş İnsanı-Baybars Ahşap)
Servet Bozkurt  (İş İnsanı-Bozok Mobilya)
Seyit  Ünalan  (İş İnsanı-İmac Mobilya)
Süleyman Aktürk  (İş İnsanı-Aktürk Kereste)
Tanju Şimşek  (İş İnsanı-Portakal Berjer)
Yusuf Derse  (İş İnsanı-Bono Home)

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Kaynak: HABER MERKEZİ