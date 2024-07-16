Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin karıştığı kaza da 3 kişi yaralandı. Kaza da sinirlenen sürücü ambulansın camını yumruklayarak kırdı.

Edinilen bilgiye göre Kemalpaşa mahallesi Mahmut Esat Bey caddesi üzerinde seyir halinde Murat T. (30) yönetiminde 16 KIN 47 plakalı otomobil ile Ahmet C. (30) yönetimindeki 43 ACD 429 plakalı otomobil Göçmen Cami mevkiinde çarpıştı. Kaza sonucu otomobil sürücüleri ile yoldan yaya olarak geçen Mahmut M. (59) yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı.

Kaza yerinde sinirlenen sürücü Murat T. kaza yerine gelen 112 ambulansının camını yumruklayarak kırdı. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: İbrahim Uslu