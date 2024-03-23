Eğitimde fırsat eşitliği sunarak gençleri geleceğe hazırlayan İzmit Belediyesi açacağı orta okul destek kursundan faydalanacak 7 ve 8. sınıf öğrencileri için kurum kabul sınavı gerçekleştiriyor.

İzmit Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliği anlayışı çerçevesinde gençleri hem lise hem de üniversite sınavına hazırlamaya devam ediyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılında hizmet verecek olan orta okul destek kursundan yararlanacak 7 ve 8. sınıf öğrencileri için gerçekleştirilen kurum kabul sınavlarının ilki Çınar Akademi’de yapıldı. Sınav öncesi Çınar Akademi’ye giden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, gençlere sınavda başarılar diledi. Sınavlar bugün ve yarın saat 10.00, 13.00 ve 16.00 olmak üzere toplam 6 seansta tamamlanacak.

"Ailelerin ekonomik sorumluluklarını biraz daha azaltmaya çalışıyoruz"

"Çınar Akademi bizim göz bebeğimiz" diyen Başkan Hürriyet, "Eğitimin en pahalı olduğu bu dönemde eğitimde fırsat eşitliği oluşturmak adına her yaş grubundaki çocuklarımızın eğitimine, ’Nasıl destek verebiliriz?’ diye hep uğraşıyoruz. Kreşlerimizi açmıştık. Çocuk oyun alanları açtık. Aynı zamanda eğitime destek vermek için onların gıda desteğinden tutun da birçok eğitim hizmetlerine kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çınar Akademi’ye ilk önce üniversiteye hazırlıkla başladık. 2 sene oldu açalı ve artık markalaştı. Biz artık ortaokul kısmına da başladık. Özellikle mahallelerde ücretsiz kurslardan sonra şimdi Çınar Akademiyi daha da büyütüyoruz. Şimdi de liseye hazırlık konusunda merkez açacağız. Önden kurum kabul sınavı yapıyoruz. Ailelerin ekonomik sorumluluklarını biraz daha azaltmaya çalışıyoruz" dedi.

"200 öğrenci alacağız"

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdür Vekili Burcu Bineklioğlu ise "Kurum kabul sınavımıza 650 başvuru var. Şu an ki hesaplamalarımıza göre 200 kadar 7 ve 8’inci sınıf öğrencisi alabileceğiz. Bugün sınava yetişemeyen ya da sınav için hiç başvuru yapamamış öğrencilerimizi yarın sabah 10.00’da gerçekleşecek sınava kimlikleri ile bekliyoruz" ifadelerini kullandı.