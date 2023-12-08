Yavuz Sultan Mahallesi 60 Evler Sahil mevkiinde yaşanan olayda, belediye işçileri tarafından denizde sürüklenen bir cisim fark edildi. Hızla harekete geçen belediye işçileri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi ve sağlık ile polis ekipleri derhal olay yerine sevk edildi.

Deniz polisleri, suya girdiklerinde karşılarına erkek cesedi çıktı. Kıyıya getirilen şahsın hayatını kaybettiği sağlık ekiplerince teyit edildi. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, otopsi işlemleri için morga götürüldü. Yapılan araştırmalar sonucunda, cesedin Körfez Petkim Ortaokulu Müdürü Adem Akgül'e ait olduğu belirlendi. Akgül'ün iddiaya göre borsada 2.5 milyon TL kaybettiği ortaya çıktı.