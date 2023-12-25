Muğla’da gerçekleştirilen 109 kulüpten bin 27 sporcunun katıldığı Şehitleri Anma Oryantiring Türkiye Şampiyonasında, genç sporcular şehitlerin anısına yarıştı. İnegöl Belediye Spor Kulübü oryantiring takımı, 9 Türkiye derecesi ile yarışmayı tamamladı.

Şehitleri Anma Oryantiring Türkiye Şampiyonası, 23-24 Aralık 2023 tarihinde Muğla’da gerçekleştirildi. 109 kulüpten bin 27 sporcunun katıldığı Şehitleri Anma Oryantiring Türkiye Şampiyonasında İnegöl Belediye Spor Kulübü de yerini aldı. Şampiyona sporcuların teknik yeteneklerini ortaya koydukları zorlu parkurda gerçekleşirken, 2 gün boyunca heyecan dolu anlara sahne oldu. Oryantiring sporunun meraklıları da Ula ilçesi çevresindeki ormanlık alanda düzenlenen yarışları izlemek ve sporculara destek olmak için bir araya geldiler.

3 Türkiye şampiyonluğu, 6 Türkiye 2’nciliği İnegöl’e geldi

İnegöl Belediyesi Oryantiring Takımı, şampiyona sonunda 9 Türkiye derecesi nadalyasıyla yarışmayı tamamlamayı başardı. İlk gün orta mesafe yarışmasında Azra Coşkun, Rabia Aslan ve Melek Tekin kendi kategorilerinde Türkiye 2’ncisi olmayı başardı. İkinci gün sürat yarışmasında ise Azra Coşkun, Melek Tekin ve Rüzgar Efe Ateş kendi kategorilerinde Türkiye şampiyonu olmayı başardı. Semih Kaya, Rabia Aslan ve Hatice Erva Yeni ise Türkiye ikincisi olarak yarışmayı tamamladı. İnegöllü sporcular, takımlarını zirvede temsil etti.