Osmaneli Belediyesi Çocuk Kulübü ve Bebek Kütüphanesi yeni belediye binasında faaliyete girdi.

Yeni belediye binasında faaliyet gösteren kütüphane ile ilgili açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, “Belediyemiz bünyesinde açılan çocuk kreşimiz ve bebek kütüphanemiz, miniklerimize en kaliteli eğitimi sunmak için hizmetinizde. Deneyimli öğretmen kadromuz, modern eğitim materyallerimiz ve hijyenik ortamımızla çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimiz. Tüm vatandaşlarımızı kreşimizi ziyaret etmeye davet ediyoruz” dedi.