Bilecik’in Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla ilçedeki din görevlileri ile bir araya geldi.

Düzenlenen programa Kaymakam Yüksel Ünal’ın yanı sıra Belediye Başkanı Bekir Torun, Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek, Şeyh Edebali Üniversitesi İslam Bilimleri Fakülte görevlisi Lokman Bedir, İlçe Müftüsü Recep Işıldar ve din görevlileri katıldı.

Düzenlenen programda bir konuşma yapan Kaymakam Ünal, “Camiler omuz omuza saf tuttuğumuz, birlik ve beraberliğimizi ve kardeşlik duygularımızı güçlendirdiğimiz yerlerdir. Camiler, gerçek huzuru bulduğumuz manevi sığınaklarımızdır. Camiler şehirlerin kalbidir. Tarihte büyük medeniyetlerin oluşumu, gelişimi ve terakkisi sizler gibi sorumluluk sahibi insanlarla olmuştur. Sizler bizim için bu ilçede en değerli konumda olan kişilersiniz” dedi.

Program sonunda İlçe Protokolü tarafından İlçe Müftülüğü Hafızlık Kuran Kursunda Hafızlık Eğitimlerini tamamlayan 5 öğrenciye belgeleri verildi.